Bergama'da pazar yeri çilesi: Yağmurda gölet, çamurda geçiş işkencesi

24.01.2026 11:18  Güncelleme: 11:20
İzmir'in Bergama ilçesindeki Maltepe Mahallesi'nde, her cumartesi kurulan pazar sonrası yağış nedeniyle oluşan su birikintileri ve çevre kirliliği mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı, bu duruma çözüm bulunmasını ve düzenli bakım çalışmalarının yapılmasını istiyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde her cumartesi kurulan semt pazarında, yağış sonrası oluşan su birikintileri ve pazar sonrası biriken çöpler mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Bergama'nın Maltepe Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarında, otopark alanı ve vatandaşların geçiş güzergahı yağışlı havalarda kullanılamaz hale geliyor. Yağmur sonrası oluşan derin çukurlar ve göletler nedeniyle bölgede ulaşım güçleşirken, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Çevre kirliliği hat safhada

Söz konusu alanın Maltepe Tümülüsü sit alanı sınırları içerisinde yer alması sebebiyle bölgeye asfalt veya beton dökülemiyor. Daha önce belediye ekiplerince mıcır dökülerek geçici iyileştirme yapılan alanda, yaklaşık bir yıldır herhangi bir çalışma yürütülmediği ifade ediliyor. Özellikle yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlar, çamur ve su birikintileri nedeniyle alandan geçmekte zorlandıklarını belirterek, düzenli bakım çalışması talep ediyor. Bölge sakinlerinin bir diğer şikayet konusu ise pazarın kurulmasının ardından ortaya çıkan çevre kirliliği. Pazarın sona ermesiyle birlikte tezgahlardan geriye kalan sebze, meyve ve ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılması mahallede kirliliğe neden oluyor. Vatandaşlar, pazar sonrası temizlik çalışmalarının daha titiz yapılması ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Esnaftan 'toplu çöp alanı' talebi

Pazarcı esnafı ise kirliliğin önüne geçilmesi için pazar alanı içerisinde belirli bir 'toplu çöp alanı' oluşturulmasını öneriyor. Atıkların tek bir noktada toplanması halinde temizlik çalışmalarının daha hızlı ve verimli yapılabileceğini ifade eden esnaf, belediyeden bu konuda adım atmasını bekliyor. - İZMİR

