Berkin Elvan'ın Ailesine Hakaret Cezası - Son Dakika
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Yerel

Berkin Elvan'ın Ailesine Hakaret Cezası

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Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, baba Sami Elvan'ı 1 yıl 2 ay, anne Gülsüm Elvan'ı ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

14.04.2025 22:37
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Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet ederek yaralanan ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın yaptıkları farklı tarihlerdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.

İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA BULUNMAYAN HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİKLERİ AKTARILDI

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda 'terörist', 'katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı.

BABAYA 8 YIL 2 AY, ANNEYE 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Sami Elvan'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya, sanık Gülsüm Elvan'ın ise 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BEN KİMSEYE HAKARET ETMEDİM''

Sanık Gülsüm Elvan savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''Ben hakaret olarak görmüyorum, benim feryadım ve çocuğuma hasretimdi. İsyanımı kaleme döksem kalem yazmaz, taşa söylesem taş çatlar. Vicdanla karar verilmesini talep ediyorum, ben kimseye hakaret etmedim'' dedi. Son sözü sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti.

BABAYA 1 YIL 2 AY, ANNEYE 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülsüm Elvan'ı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına, sanık Sami Elvan'ı ise zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

Berkin Elvan\'ın Ailesine Hakaret Cezası
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berkin Elvan'ın Ailesine Hakaret Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo:
    Çocuğunu kaybetmiş bir anne babaya hapis cezası verirken elin hiç titremedi mi Hakim bey 6 47 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya bi cocuk .. cocuk .. oyle boyle ne ise olay sonucta vefat etmis.. cocuk... 58 binden fazla kendisine hakaret davasi acmis Cumhurbaskanindan beklenen cocugun vefati ile boylesi dava acmamasidir bence.. sonucta bir cocuk.. ve anne ve baba... evlat.. dolu basak egilmez mi.. bence hosgoru gostermeli idi vefat oldugu icin.. ben mi cok olaya "can" diye bakiyorum yoksa gormek istedigim bir hepimizin Cumhurbaskanimiza valllahi helal olsun hosgoru gostermis diyememin huznunde miyim anlamadim gitti. 8 25 Yanıtla
  • Szka788304:
    demokrasi demokratım diyenler tarafından katledildi yaşanan Tüm olaylar koltuk uğruna halkı galeyana getiren siyasetciler sebeb oldu iktidarı organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset yaptılar demokratik olmayan iftira ve söylemler ile kazanmaya çalıştılar kirli itifaklar kurdular hem şehitlerin önlenmesi çabasını terör yandaşlığı ile suçlayıp hem itifak kurup oy kampanyası düzenlediler özgürlük vaad ettiler siz lider ve iyi yönetim ile kazanabilirsiniz parise giderek konser vererek yolsuzluğu savunarak değil 10 8 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Ekmek alırkan ceza verilmi 3 13 Yanıtla
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