Beşiktaş Aşkı Kızların İsimlerinde Hayat Buldu - Son Dakika
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Beşiktaş Aşkı Kızların İsimlerinde Hayat Buldu

Beşiktaş Aşkı Kızların İsimlerinde Hayat Buldu

Mersin'de Beşiktaş taraftarı baba, kızlarına BJK'dan ilhamla isim koydu, büyük hayali maçı izlemek.

28.02.2025 10:45
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Mersin'de yaşayan Beşiktaş taraftarı baba Mahmut Köse, takımına olan sevgisini kızlarının isimlerinde yaşatıyor. Kızlarına Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması BJK'dan esinlenerek Buğlem Jade Köse, Bilge Jülide Köse ve Betül Jale Köse isimlerini veren babanın en büyük hayali ise İstanbul'da ailesiyle birlikte Beşiktaş'ın maçını izlemek.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği, 10 yaşına giren 4. sınıf öğrencisi Buğlem Jade Köse'ye sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Toroslar ilçesindeki Anafartalar İlkokulu rehber öğretmeni Veli Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleşen doğum günü etkinliğine katılan dernek yöneticileri, yaş gününü kutladıkları Buğlem Jade Köse'nin yanı sıra 8 yaşındaki 3. sınıfta okuyan ikizler Bilge Jülide Köse ve Betül Jale Köse'ye forma ve sürpriz hediyeler verdi. Doğum günü ile ilgili fotoğrafların derneğin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine isimlerinin kısaltması "BJK" olan kardeşler, yoğun ilgi gördü.

"J harfi ile başlayan isim bulma konusunda zorlandık"

Bir kamu kurumunda çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Mahmut Köse, kızlarına taraftarı olduğu kulübün kısaltmasının baş harflerinden oluşan isim verme sürecini anlattı. İlk çocuklarının kız olduğunu öğrendiklerinde eşi ile farklı isim arayışına girdiklerini belirten Köse, "Beşiktaş aşkı da olunca 'ilk harfi B olsun, ikinci harfi J olsun' dedik. Soyadımız K zaten. Bu baş harfleri birleştirince BJK olur diye düşündük. Hem kendileri için ileriki yaşlarda bir anı olur, hem Beşiktaş'a gönül verirler dedik" şeklinde konuştu. Daha sonra ikizleri dünyaya gelince J harfi ile başlayan isim bulma konusunda zorlandıklarını dile getiren Köse, onu da birkaç ay süren arayışın ardından aştıklarını kaydetti.

Yakın çevrelerinde "BJK ailesi" olarak tanınıyorlar

Çocuklarının isimleri konusunda zaman zaman meraklı kişilerin sorularıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Köse, yakın çevrelerinde ise BJK ailesi olarak tanındıklarını söyledi. Bir Beşiktaş taraftarı olarak ailesiyle birlikte İstanbul'da siyah-beyazlı takımın maçını izlemeyi hayal ettiklerini dile getiren Köse, "Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda yardımcı olurlarsa seviniriz" diye konuştu. Futbola ilgileri olan çocuklarının derslerinde de başarılı olduklarını ifade eden baba Köse, kızlarına eğitim sürecinde de destek verilmesi halinde mutlu olacaklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Aşkı Kızların İsimlerinde Hayat Buldu - Son Dakika

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