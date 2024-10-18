Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan İmar Planı İle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan İmar Planı İle İlgili Açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat\'tan İmar Planı İle İlgili Açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Balmumcu-Dikilitaş imar plan tadilatları hakkında konuştu. Akpolat, Beşiktaş'ın kentsel sorunlarına dikkat çekerek, bölgenin imar durumunun ve yetkilendirilme ihtiyaçlarının önemine vurgu yaptı.

18.10.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı 3. oturumunda Balmumcu- Dikilitaş imar plan tadilatları ile ilgili konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 3. oturumu dün Saraçhane'de yapılan birleşimle gerçekleşti. Beşiktaş'ın imar plan notlarının görüşüldüğü oturuma Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katıldı. Başkan Akpolat, Balmumcu - Dikilitaş imar planın görüşüldüğü kararla ilgili de bir konuşma gerçekleştirdi.

"Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanlarının toplamı Beşiktaş'ın toplam imarının yüzde 80'ine denk geliyor"

Beşiktaş'ın çok özel bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Akpolat, "Son zamanlarda günlük 3 milyona yaklaşan nüfusuyla 24 saat yaşayan bir kent. Birtakım zorluklarımız var ve bu konuların en başında imar konuları var. Biz, Beşiktaş ilçesi olarak Boğaziçi Kanununa tabii bir ilçeyiz. Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanları gibi çok önemli ve Beşiktaş'a özgü çok önemli konu ve sorunlar var. Biz Beşiktaş Belediyesi'nde bir imar kararı çıkarırken sadece kendi ilçemizden aldığımız karar ya da İBB Meclisi'nin vereceği onay maalesef yeterli gelmiyor. Bununla ilgili kurul var, bakanlığın mutlaka onaylanması gerekiyor. Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanlarının toplamı Beşiktaş'ın toplam imarının yüzde 80'ine denk geliyor. Dolayısıyla kurulların karar alırken gecikmesi ya da buralarda siyasi kararlar alınması Beşiktaş'ın bu anlamda uzun yıllar sıkıntı yaşamasına neden oldu. Peki, biz nerede yetki kullanıyoruz. Balmumcu- Dikilitaş bugün plan tadilatını yaptığımız noktada yetki kullanabiliyoruz. Yani Beşiktaş Belediyesi Meclisi ve İBB'nin onayıyla burada bir plan tadilatı yapıyoruz ve burada yıllardan beri yapılamayan dönüşümü vatandaşın cebinden para çıkmadan kendi binasını dönüştürebileceği plan tadilatını tam olarak olmasa da buradan hep beraber sizlerin desteğiyle geçirmiş olacağız. Ama 175 bin kişinin yaşadığı ve her gün 2.5-3 milyon ve metro inşaatının bitmesiyle beraber bu rakamların çok daha yukarı çıkacağını biliyoruz. Bizim gibi ilçelerin çok daha ayrı yetkilendirilmesi ve bütçelendirilmesi gerekir. Dolayısıyla oraya giren ve nefes alan herkesin oraya eğitim almaya gelen ya da turist olarak Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen ve İstanbul'a gelen herkesin bir vesileyle mutlaka ayak bastığı yer Beşiktaş. Bu anlamda vizyon bir kent Beşiktaş. Buradan ülkesine dönen bir turist Beşiktaş çok güzeldir demeyecektir, Türkiye çok güzeldir diyecektir. Bu anlamda Beşiktaş'ın imarsal konular önündeki engellerin de kaldırılması Boğaz Kanununun revize edilmesi isteğimi, dileğimi, arzumu ve kaygımı dile getirerek bu plan tadilatının oy birliğiyle geçmesinde emeği olan tüm herkese ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş halkı adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan İmar Planı İle İlgili Açıklama - Son Dakika

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