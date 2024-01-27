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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat CHP'nin adayı olarak seçildi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat CHP'nin adayı olarak seçildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş adayı olarak seçildi. Parti Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda aday gösterilen Başkan Rıza Akpolat'ı çok sayıda kişi tebrik etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat CHP\'nin adayı olarak seçildi
27.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:16
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş adayı olarak seçildi. Parti Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda aday gösterilen Başkan Rıza Akpolat'ı çok sayıda kişi tebrik etti.

Türkiye, yaklaşık 2 ay sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi'nin dün akşam almış olduğu karar doğrultusunda birçok il ve ilçenin başkan adayları belli oldu. İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat ikinci kez aday gösterildi.

"İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ı birlikte yönettik"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Rıza Akpolat, "Değerli Beşiktaşlılar, beş yıl boyunca, uluslararası birçok konuda örnek gösterilen, ülkemizin en değerlilerinden, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ı birlikte yönettik. Olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu beş yıl boyunca uzun süre evlerimizden çıkamadığımız pandemiyi, on binlerce canımızı aramızdan alan büyük depremi, ağır ekonomik yıkımı ve yoksullaşmayı yaşadık. Tüm bunlara karşın, uzaktan da olsa birbirimizle olmayı, deprem yaralarını ulusça sarmayı, dara düşenle dayanışmayı ve yüzyıllık Cumhuriyetimize coşkuyla sarılmayı da yine birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 5 yıl sizden vekalet isteyeceğim"

Seçimin ardından 5 yıl daha Beşiktaş'a hizmet etmek için vekalet beklediğini ifade eden Akpolat, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda birliğimizle, dayanışmamızla ve coşkumuzla tüm Türkiye'ye ilham verdik. Acı ve tatlı her günümüzde Belediye Başkanı olarak çok kez "Ne Mutlu Beşiktaş Var" dedim. Bu duyguları yaşattığınız için siz Beşiktaşlı komşularıma teşekkür ederim. Önümüzde bir beş yıl daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olarak bir kez daha sizlerin huzuruna çıkacak, oylarınıza talip olacak, önümüzdeki beş yıl için sizden vekalet isteyeceğim. Şimdi bir kez daha hep birlikte gözlerimizi ufka dikeceğiz. Geleceğe umut olacağız, Beşiktaş'ta ve İstanbul'da tam yol ileri diyeceğiz. Ne Mutlu Beşiktaş Var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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