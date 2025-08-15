Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Depremine Hazırlık İçin Tatbikat Gerçekleştirdi

Beşiktaş Belediyesi, muhtemel İstanbul depremine hazırlanmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Başarılı geçen tatbikatta, kurulan istasyonlarda deprem anında yapılması gereken arama kurtarma çalışmaları birebir canlandırıldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, BUSAR, ANDA, TAP, Dağ Arama Kurtarma ekibi ve Köpekli Arama Kurtarma Derneği gibi STK'lar iş birliği ile gerçekleştirilen tatbikat, Levazım Mahallesi Ortaköy Vadi'de gerçekleşti. Tatbikata Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, mahalle sakinleri ve görevliler katıldı. Farklı STK'lardan görevli 114 personel 2 arama kurtarma köpeği tatbikatta görev aldı. Gerçekleri aratmayan tatbikatta sismik dinleme cihazları, yılan kamera, kesici ve delici ekipmanlar kullanılırken enkaz kaldırma, yangın söndürme, arama-kurtarma çalışmaları yapıldı.

"Afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olmak yalnızca bir görev değil aynı zamanda ulusal bir sorumluluktur"

Tatbikat öncesi Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman açıklamalarda bulundu. 17 Ağustos depremi ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını hala yaşadığını belirterek Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "O günlerde gördüğüm dayanışma kadar tanık olduğum eksiklikler de bana afetlere karşı daima güçlü daha hazırlıklı ve daha organize olma zorunluluğunu açıkça hissettirdi. Bu felaketler gösterdi ki afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olmak yalnızca bir görev değil aynı zamanda ulusal bir sorumluluktur. Bilim insanları yıllardır uyarıyor büyük İstanbul depremi ne yazık ki kapımızda. Depremi durduramayız ancak yıkıcı sonuçlarını önleyebiliriz. Dünyanın başka yerlerinde örneğin Japonya'da ya da Rusya'da büyük depremler yaşanıyor ama can kaybı olmuyor çünkü hazırlık planlama disiplin ve işbirliğiyle afetler karşısında güçlü bir duruş sergiliyorlar. Biz de bu farkındalıkla hareket ediyor bilime kulak veriyor sorumluluk alıyoruz. Bugün burada Beşiktaş Belediyesi afet yönetim koordinasyon merkezimiz tarafından gerçekleştirilecek olan arama-kurtarma, yangın ve diğer acil durum senaryolarını içeren tatbikatımız Beşiktaş'ımızı afetlere karşı hep birlikte dirençli hale getirme vizyonumuzun en somut adımlarından bir tanesidir" diye konuştu. - İSTANBUL