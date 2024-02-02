Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Yerel

Beşiktaş Belediyesi düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, ilçelileri çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştumayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kedi Müzesi ile Livaneli Müzesi açılırken, dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok sanatçı da Beşiktaş'ta 5 yıl boyunca düzenlenen festivallerde konser verdi. Başkan Akpolat, "Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk" diye konuştu.