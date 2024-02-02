 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinlerine çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek hizmet vermeye devam ediyor. Kedi Müzesi ve Livaneli Müzesi'nin açılışı yapıldı, birçok ünlü sanatçı da festivallerde konser verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapma sözünü tuttuklarını belirtti.

02.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, ilçelileri çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştumayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kedi Müzesi ile Livaneli Müzesi açılırken, dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok sanatçı da Beşiktaş'ta 5 yıl boyunca düzenlenen festivallerde konser verdi. Başkan Akpolat, "Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, kedi, Festival, Sanat, Kültür, Etkinlik, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 13:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement