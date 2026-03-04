Beşiktaş'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim

Beşiktaş\'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim
04.03.2026 20:49  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yaptı. Yönetmeliğe aykırı bululan işletmelere cezai işlemler uygulandı.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim yapıldı. Beşiktaş Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Ayrıca hijyen şartları ile fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Üretim alanları ve satış tezgahlarını denetleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Karakol Şefi Onur Özelci, "Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler neticesinde, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak fiyat etiket yönetmeliğine aykırı bulunan bir işletme hakkında gerekli tutanakları tanzim ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de hijyen esaslarına uymayan bir işletmeye, ilgili kanun kapsamında cezai müeyyide uyguladı. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek. Alışveriş esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit eden vatandaşlarımız, 7/24 ihbar hatları üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne ulaşabilir. Tüm komşularımıza hayırlı Ramazanlar dileriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Beşiktaş, Zabıta, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:37:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.