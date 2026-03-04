Beşiktaş\'ta Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim

Beşiktaş Belediyesi Zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim yapıldı. Beşiktaş Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Ayrıca hijyen şartları ile fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Üretim alanları ve satış tezgahlarını denetleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Karakol Şefi Onur Özelci, "Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler neticesinde, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak fiyat etiket yönetmeliğine aykırı bulunan bir işletme hakkında gerekli tutanakları tanzim ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de hijyen esaslarına uymayan bir işletmeye, ilgili kanun kapsamında cezai müeyyide uyguladı. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek. Alışveriş esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit eden vatandaşlarımız, 7/24 ihbar hatları üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne ulaşabilir. Tüm komşularımıza hayırlı Ramazanlar dileriz" dedi. - İSTANBUL