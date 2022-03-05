Beslenme noktalarını incelediler - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği 'Enpati projesi' kapsamında yapılan yarışmada kazanılan proje neticesinde yapılan beslenme odak noktaları, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve beraberindeki heyet ile birlikte yerinde incelendi.

İlde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği 'Enpati Projesi' kapsamında yapılan yarışmada kazanılan proje neticesinde yapılan beslenme odak noktaları, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bünyamin Şişman, Valilik Açık Kapı Müdür Vekili Barış Kaygısız, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vekili Ali Bilcan, Doğa Destek Dernek Kurucusu Başkanı Saadet Aybak ve yerel hayvan koruma görevlileri ile birlikte yerinde incelendi ve besleme yapıldı.

İnceleme yapılan alanlar ise; eski kamyon garajı, Kirazpınar Mahallesi, Civli Mahallesi, Enne Tabiat Parkı, Yoncalı Kaplıcaları'nda bulunan toplamda 10 besleme odak noktası.

İnceleme ve besleme gezilerinin sık aralıklarla yapılacağı belirtildi. - KÜTAHYA