Besler\'in SAFER Projesi Avrupa\'dan Destek Aldı

Besler'in yapay zeka destekli SAFER projesi, sürdürülebilir tarımın geleceğine yön veriyor. İlk fazı başarıyla tamamlanan projenin ikinci fazı için Avrupa'nın en büyük gıda inovasyon topluluğu olan EIT Food'dan 2,8 milyon euro destek alındı.

Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarında lider şirketi Besler, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürüttüğü SAFER - Smart Agriculture Fields in the European Region projesiyle tarımda dijital dönüşümün öncülüğünü üstleniyor. Sürdürülebilir tarım alanında örnek uygulamalarından biri olan projenin ikinci fazına, Avrupa'nın en büyük gıda inovasyon topluluğu olan EIT Food tarafından 2,8 milyon euro hibe desteği sağlandı. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ile yürütülen, patatesin hasat öncesi sürecini tarladan anlık takiple izleyerek verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasında önemli kazanımlar sunan SAFER Projesi'nin ikinci fazı, proje ortaklarının da katılımıyla Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen toplantıyla başlatıldı.

Başarıyla tamamlanan projenin ilk fazında tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik pek çok olumlu sonuca ulaşıldı; Patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde yüzde 40'lık tasarrufla tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine katkı sağlandı. Projenin ikinci fazında ise hasat edilecek patatesin kalitesinin öngörülebilmesi için yapay zeka destekli sistemlerle daha ileri uygulamalar geliştirilecek.

"SAFER Projesi Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceğine yön verecek"

Proje ikinci faz toplantısında açılış konuşması yapan Besler CEO'su Mert Altınkılınç, tarım sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına yenilikçi projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Altınkılınç, "SAFER Projesi, Türkiye'de tarımın dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlenerek, geleceğe yön veren sürdürülebilir bir model ortaya koyuyor. Çok paydaşlı iş birliği ve verimlilik odaklı projemizin ikinci fazında Avrupa'nın en saygın gıda inovasyon kuruluşlarından biri olan EIT Food'dan sağladığımız bu destek attığımız adımların uluslararası düzeyde de örnek olduğunu kanıtlıyor. Besler olarak, Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına stratejik katkı sağlama hedefimizle, gıda ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla birlikte sektöre değer katmaya, sürdürülebilirliğe ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL