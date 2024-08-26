Besni\'de İsrail Protestosu: Trafik Lambalarına \'Katil İsrail ve Özgür Kudüs\' Yazıldı

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İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırıma dönüşen ve her geçen gün artan saldırılarına Adıyaman'ın Besni ilçesinde tepki gösterildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik lambalarına yapıştırılan 'Katil İsrail ve Özgür Kudüs' yazısıyla İsrail protesto ediliyor. Trafik ışıklarında beklerken yazıyı fark eden sürücüler ve yolcular, oldukça anlamlı bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Trafik lambalarına yazılan yazının oldukça anlamlı bir protesto olduğunu dile getiren sürücüler, "Katil İsrail'in yaptığı zulmü herkesin görmesi lazımdı ve bundan dolayı da lambalara, 'Katil İsrail' yazısı oldukça iyi bir çalışma olmuş. Yazıyı yazanları tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN