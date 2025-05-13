Besni İmam Hatip Ortaokulu\'ndan Kudüs temalı şiir dinletisi

Adıyaman Besni İmam Hatip Ortaokulu tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün SADA ( Kültür, sanat ve edebiyat) Projesi kapsamında Kudüs temalı şiir dinletisi düzenlendi.

Program, Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, İlçe Müftüsü Sabri Erçek, okul müdür ve öğretmenleri, okul öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından okul müdürü Mehmet Murat Göğüş bir konuşma yaparak projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve misafirlere teşekkür etti. Okulun tanıtım sunumunun ardından, öğrenciler hazırladıkları şiir ve müzik dinletisini izleyicilerin beğenisine sundu.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN