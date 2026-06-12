Beton Mikserine 50 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Beton Mikserine 50 Bin TL Ceza

12.06.2026 09:55
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Hatay'da yola beton döken mikser sürücüsüne 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

HATAY'da seyir halindeyken yola beton döken mikserin sürücüsüne 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde ilerleyen bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ilgili ekipler harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 50 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Çevre, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beton Mikserine 50 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derman Gur Derman Gur:
    bu olayı görünce çok üzülüm doğrusu yollarımız böyle haline mi gelecek kimse sorumluluğunu taşımıyor artık şoför de cezasını bulmuş ama kimin denetlediği merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Serpil Erşen Serpil Erşen:
    yol temiz kalması için lazımlı bu tür şeyler ama ceza maktusu gibi geldi 0 0 Yanıtla
  • Cemile Çiğdem Roussel Cemile Çiğdem Roussel:
    doğru ceza verilmiş bu sürücüye çevre kirliliğine izin verilmemeli herkes böyle yapsa yollar nasıl olur ama 50 bin tl yeterli mi bilmiyorum çok mu az çok mu fazla 0 0 Yanıtla
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