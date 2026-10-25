BEÜ İlahiyat öğrencileri Zonguldak Kozlu\'da 13 öğrenciyle mezarlıkta temizlik yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kozlu ilçesindeki İncivez Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

"Karaelmastan Yeşil Geleceğe: Enerji Verimliliği" projesi kapsamında Doç. Dr. Fatma Kurttekin danışmanlığında bir araya gelen öğrenciler, mezarlıkların bakımına katkı sağlamak ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı. Kozlu Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ile görüşerek gerekli izinleri alan öğrenciler, temizlik malzemelerini ise Zonguldak KYK Yurt Müdürlüğünden temin etti.

Kendi imkanlarıyla İncivez Mezarlığı'na giden 13 öğrenci, belediye yetkililerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda bakımsız mezarlar ile yürüyüş yollarında temizlik yaptı. Mezar taşlarına ve yapılarına zarar vermemeye özen gösteren öğrenciler, kurumuş dalları keserek mezarların üzerini kaplayan sarmaşıkları temizledi. Yürüyüş yollarındaki çöpleri de toplayan gençler, çalışmalarının ardından mezarları sulayıp dua etti.

Toplanan atıklar mezarlık girişindeki çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zonguldak KYK Yurt Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesinin destek verdiği çalışmada Ramazan Miran, Şeyma Eren, Betül Aykut, Seda Baki, Merve Hasdemir, Ayşe Hümeyra Kılıç, Şeymanur Köse, Yağmur Verim, Halime Nur Yılmaz, Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Sakat'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler görev aldı.

Öğrenciler, çevre temizliği ve toplumsal duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek benzer gönüllülük çalışmalarını sürdürmek istediklerini ifade etti.