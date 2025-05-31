BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" Programı "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" Programı "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi

BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" Programı "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi
31.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programının üçüncüsü "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programının üçüncüsü "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) karar ve teşvikleri doğrultusunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in girişimleriyle kurulan BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" başlıklı programın üçüncüsü gerçekleştirildi.

BEUN bünyesinde faaliyet gösteren Karaelmas Üniversitesi Vakfına ait Cafe Akademide gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan yaparken, programın konukları; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Danışmanı ve Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Buket Salkım, Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Oğuz Altun ve SPK Uzmanı Atakan Öztürk oldu. Program öncesinde BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret eden SPK Heyeti BEUN Bilim İletişimi Ofisinin düzenlemiş olduğu programda "Finansal Okuryazarlık" alt başlığı çerçevesinde konuk olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Özölçer'e teşekkürlerini sundu. SPK Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Rektör Prof. Dr. Özölçer ise SPK Heyetini BEUN'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programına konuk olarak gelme nezaketini gösterdikleri için teşekkürlerini iletti. Makam ziyaretinin ardından, 15 Temmmuz Şehitler Kampüsündeki Cafe Akademide düzenlenen "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programına geçildi.

"Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleşen ve bireyden topluma kadar finansal temel kavram ve terminolojiye yönelik bilgi, tutum ve eylem adımlarını içeren program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda ilan edilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık günü kapsamında gerçekleştirildi.

"Her geçen gün finansal okuryazarlık konusunda büyük başarılar elde ediyoruz"

SPK Kurul Başkan Danışmanı ve Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Buket Salkım, Türkiye'de finansal okuryazarlık düzeyine ilişkin OECD ve WB verilerine de referanslarda bulunarak, son iki yılda büyük bir gelişim yaşandığını söyledi. "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mayıs'ı finansal okuryazarlık günü olarak ilan etmesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in projeyi himayeleri altına alması ve Kurul Başkanımız Sayın İbrahim Ömer Gönül'ün de ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde Türkiye'de her geçen gün finansal okuryazarlık konusunda büyük başarılar elde ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların meyvelerini alacağız." ifadelerini kullanan Salkım, SPK olarak bu alanda gerçekleştirdikleri çalışma ve projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Salkım, aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimi konusunda 0-6 yaş grubuna ilişkin çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin bu açıdan öncü ve önemli bir role sahip olma avantajı yakaladığını dile getirdi.

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci de finansal okuryazarlığın bireylerin gelirlerini yönetme, tasarruf yapma, yatırım kararları alabilme, borçlanma risklerini anlama ve emeklilik planlaması gibi konularda bilinçli tercihler yapabilme becerisi olduğunu söyledi. Bu kavram yalnızca kişisel refahı değil, toplumsal kalkınma ve ekonomik istikrarı da derinden etkileyen çok boyutlu bir olgu olduğunu vurgulayan Birinci, finansal okuryazarlığın bireysel refahın ötesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

SPK Kurumsal İletişim Bşk. Yrd. Oğuz Altun ise finansal okuryazarlığın tanımını yaparak, finansal okuryazarlık tanımında üç öğenin öneminin altını çizdi. Finansal okuryazar olabilmek için finansal bilgi sahibi olmanın yetmeyeceği, bireyin finansal tutum ve davranışın da finansal bilgiye eşlik etmesi gerektiğini örneklerle aktardı.

SPK Uzmanı Atakan Öztürk, kripto paralar, dijital cüzdanlar ve dijital bankacılık gibi yeni finansal teknolojilerin finansal okuryazarlık kavramını nasıl yeniden şekillendirdiğini anlattı. Söyleşi kapsamında katılımcılardan gelen çok sayıda soruyu da yanıtlayan konuşmacılar, finansal okuryazarlık üzerine temel kavramlar ve gündelik yaşam harcamaları üzerinden çeşitli örnekler vererek konunun pekiştirilmesine de katkıda bulundular. Soru ve cevap kısmının tamamlanmasının ardından ise BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan, konuklara teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından üçüncüsü düzenlenen ve "Finansal Okuryazarlık" alt başlıklı 5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi programı, günün anısına binaen çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Etkinlik, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı '5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri' Programı 'Finansal Okuryazarlık' alt başlığıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:40:19. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" Programı "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.