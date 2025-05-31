BEUN Bilim İletişimi Ofisinin Hazırladığı "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" Programı "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programının üçüncüsü "Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) karar ve teşvikleri doğrultusunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in girişimleriyle kurulan BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" başlıklı programın üçüncüsü gerçekleştirildi.

BEUN bünyesinde faaliyet gösteren Karaelmas Üniversitesi Vakfına ait Cafe Akademide gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan yaparken, programın konukları; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Danışmanı ve Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Buket Salkım, Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Oğuz Altun ve SPK Uzmanı Atakan Öztürk oldu. Program öncesinde BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret eden SPK Heyeti BEUN Bilim İletişimi Ofisinin düzenlemiş olduğu programda "Finansal Okuryazarlık" alt başlığı çerçevesinde konuk olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Özölçer'e teşekkürlerini sundu. SPK Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Rektör Prof. Dr. Özölçer ise SPK Heyetini BEUN'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programına konuk olarak gelme nezaketini gösterdikleri için teşekkürlerini iletti. Makam ziyaretinin ardından, 15 Temmmuz Şehitler Kampüsündeki Cafe Akademide düzenlenen "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programına geçildi.

"Finansal Okuryazarlık" alt başlığıyla gerçekleşen ve bireyden topluma kadar finansal temel kavram ve terminolojiye yönelik bilgi, tutum ve eylem adımlarını içeren program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda ilan edilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık günü kapsamında gerçekleştirildi.

"Her geçen gün finansal okuryazarlık konusunda büyük başarılar elde ediyoruz"

SPK Kurul Başkan Danışmanı ve Kurumsal İletişim Dairesi Bşk. Yrd. Buket Salkım, Türkiye'de finansal okuryazarlık düzeyine ilişkin OECD ve WB verilerine de referanslarda bulunarak, son iki yılda büyük bir gelişim yaşandığını söyledi. "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mayıs'ı finansal okuryazarlık günü olarak ilan etmesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in projeyi himayeleri altına alması ve Kurul Başkanımız Sayın İbrahim Ömer Gönül'ün de ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde Türkiye'de her geçen gün finansal okuryazarlık konusunda büyük başarılar elde ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların meyvelerini alacağız." ifadelerini kullanan Salkım, SPK olarak bu alanda gerçekleştirdikleri çalışma ve projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Salkım, aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimi konusunda 0-6 yaş grubuna ilişkin çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin bu açıdan öncü ve önemli bir role sahip olma avantajı yakaladığını dile getirdi.

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci de finansal okuryazarlığın bireylerin gelirlerini yönetme, tasarruf yapma, yatırım kararları alabilme, borçlanma risklerini anlama ve emeklilik planlaması gibi konularda bilinçli tercihler yapabilme becerisi olduğunu söyledi. Bu kavram yalnızca kişisel refahı değil, toplumsal kalkınma ve ekonomik istikrarı da derinden etkileyen çok boyutlu bir olgu olduğunu vurgulayan Birinci, finansal okuryazarlığın bireysel refahın ötesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

SPK Kurumsal İletişim Bşk. Yrd. Oğuz Altun ise finansal okuryazarlığın tanımını yaparak, finansal okuryazarlık tanımında üç öğenin öneminin altını çizdi. Finansal okuryazar olabilmek için finansal bilgi sahibi olmanın yetmeyeceği, bireyin finansal tutum ve davranışın da finansal bilgiye eşlik etmesi gerektiğini örneklerle aktardı.

SPK Uzmanı Atakan Öztürk, kripto paralar, dijital cüzdanlar ve dijital bankacılık gibi yeni finansal teknolojilerin finansal okuryazarlık kavramını nasıl yeniden şekillendirdiğini anlattı. Söyleşi kapsamında katılımcılardan gelen çok sayıda soruyu da yanıtlayan konuşmacılar, finansal okuryazarlık üzerine temel kavramlar ve gündelik yaşam harcamaları üzerinden çeşitli örnekler vererek konunun pekiştirilmesine de katkıda bulundular. Soru ve cevap kısmının tamamlanmasının ardından ise BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan, konuklara teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından üçüncüsü düzenlenen ve "Finansal Okuryazarlık" alt başlıklı 5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi programı, günün anısına binaen çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ZONGULDAK