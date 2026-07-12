BEUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

BEUN\'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
12.07.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Farabi Camisi'nde düzenlenen Kur'an hatmi, mevlid ve dua programıyla şehitleri andı. Rektör Özölçer, birlik ve fedakarlık ruhuna vurgu yaptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği programla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Farabi Camisinde gerçekleştirilen "İrade Bizim, Zafer Bizim: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kur'an Hatmi, Mevlid, Vaaz ve Dua Programı"nda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken, vatan uğruna can veren kahramanlar için dualar edildi.

Farabi Kampüsündeki Farabi Camisinde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, BEUN İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Metin Gündoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Görmüş ile Farabi Camisi İmam Hatibi Sebahattin Altunkaya ve Müezzin Kayyımı Volkan Kulakçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlid-i şerif ve hatim duası icra edildi. Programda yapılan vaazda, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun önemine vurgu yapılarak vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz; vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. O karanlık gecede vatanımızı ve milletimizi, hain terör örgütünün saldırılarından korumak için canlarını feda ederek istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza eden aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Demokrasi, 15 Temmuz, Rektör, Farabi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

13:48
Meclis’te kritik hafta Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12:42
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
12:10
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:29
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 14:15:11. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.