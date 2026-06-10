BEUN’da coşkulu mezuniyet töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Yoğun katlımla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ve aileleri yılların emeğini mezuniyet sevinciyle taçlandırdı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakültelerin birincilerinin konuşmalarıyla devam etti.

Programda ilk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Miraçnur Sever, tüm mezunlar adına kürsüye geldi. Fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Sever, üniversite hayatı boyunca yalnızca akademik ve sanatsal bir eğitim almadıklarını, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da önemli deneyimler kazandırdığını ifade etti. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Sever, başarı yolculuğunda kendilerine rehberlik eden akademisyenlerine, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine ve birlikte üretme heyecanını paylaştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi birincisinin ardından Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Yasin Koca, mezunlar adına konuşmasını gerçekleştirdi. Üniversite yılları boyunca yalnızca akademik bilgi edinmediklerini, aynı zamanda sporun temel değerleri olan disiplin, mücadele, takım ruhu ve kararlılığı da öğrendiklerini ifade eden Koca, başarılarında büyük pay sahibi olan ailesine ve akademisyenlerine teşekkür etti. Konuşmasında başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere kendilerinin yetişmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlere şükranlarını sunan Koca, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözleriyle tamamlayıp, arkadaşlarına başarılar diledi.

"Sanatın ışığını geleceğe taşıyacak gençler yetiştiriyoruz"

Mezun öğrencilerin konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz kürsüye geldi. Prof. Dr. Topuz konuşmasında, Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşundan bu yana sanatı merkeze alan eğitim anlayışıyla geleceğe nitelikli sanatçılar, tasarımcılar ve eğitimciler kazandırdığını ifade etti. Topuz ayrıca öğrencilerin eğitim hayatları boyunca önemli sergilere, projelere ve yarışmalara imza attığını belirtip, sanatın estetik bakışını ve kültürel sorumluluğunu da taşıyarak hayata atıldıklarını söyledi. Fakültenin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür eden Topuz, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek mezunlara başarılarla dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

"Öğrencilerimizin üstün başarılarıyla geleceğe uğurluyoruz"

Programda konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik ise Spor Bilimleri Fakültesinin elde ettiği akademik ve sportif başarılarla her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle hem üniversitenin hem de ülkenin gururu olduklarını belirten Çelik, ilerleyen zamanlarda daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Çelik arından öğrencilerin yetişmesinde sunduğu desteklerden dolayı başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere akademisyenlere teşekkür edip, tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.

"Öğrencilerimiz, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, BEUN'un köklü geçmişiyle yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını belirterek sözleri ifade etti:

"Üniversitemiz; 102 yıl önce Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi adı ile kapılarını dünyaya açmıştır. Mühendislik eğitimi ile ülkemizin kalkınmasına öncülük etmiş ve 100 binden fazla mezunu ile ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Bugün de spordan sanata, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda ülkemize ve insanlığa hizmet edecek gençleri yetiştirmeye devam ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencileri hem Türkiye'de hem de dünya çapında elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Milli sporcularımız; tekvando, judo, kick boks gibi birçok branşta dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ederek ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Bununla birlikte Güzel Sanatlar Fakültemizin kıymetli öğrencileri de gerçekleştirdikleri sanat projeleri, sergiler ve yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Üniversitemizi en güzel şekilde temsil etmektedir. Bu vesileyle başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere öğrencilerimizin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde kendilerini geliştirmelerine katkı sunan ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Yarınların sanatçıları, spor insanları ve eğitimcileri olacak öğrencilerimizi tebrik ediyor; bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum."

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Resim Bölümü öğrencisi Miraçnur Sever ile Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Yasin Koca, ailelerinin katılımıyla isimlerinin yer aldığı plakaları yaş kütüğüne çakarak başarılarını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Miraçnur Sever, ikincisi Melisa Kütükçü ve üçüncüsü Umut Onan'a; Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Yasin Koca, ikincisi Arda Önez ve üçüncüsü Hicran Doğdu'ya plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Programın devamında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilere akademisyenleri tarafından temsili diplomaları verildi. Ardından mezuniyet yemini gerçekleştirildi.

Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. Salonu dolduran aileler çocuklarını ayakta alkışlarken, mezuniyet coşkusu duygu dolu görüntülere sahne oldu. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK