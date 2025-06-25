BEUN'da "60+ Tazelenme Üniversitesi" ilk dersle hayata geçti - Son Dakika
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BEUN'da "60+ Tazelenme Üniversitesi" ilk dersle hayata geçti

BEUN\'da "60+ Tazelenme Üniversitesi" ilk dersle hayata geçti
25.06.2025 16:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi, Farabi Kampüsünde düzenlenen ilk dersle resmen başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi, Farabi Kampüsünde düzenlenen ilk dersle resmen başladı.

İletişim Fakültesinde Doç. Dr. Zöhre Akyol'un verdiği "Doğru İletişim Teknikleri" dersiyle açılışı yapılan programa; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, akademik ve idari personel ile huzurevi sakinleri katıldı.

Toplumun tarihi ve kültürel hafızası olan yaşlı bireylerin yaşam boyu öğrenme hakkına dikkat çeken ve sosyal hayatta daha etkin rol almalarını amaçlayan proje, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "60+ Tazelenme Üniversitesi" hakkında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, kuşaklar arası dayanışmaya verilen değerin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi, toplumun temel direği olan aile yapısının korunmasına ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine verilen önemin en somut göstergesidir. Bizler de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her zaman toplumsal ve sosyal çalışmaları öncelikli kılıyor, yalnızca bilimsel araştırmalarla değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artıracak, insan onuruna yakışır yaşam koşullarını teşvik edecek, kuşaklar arası iletişimi güçlendirecek projelerle de öncü çalışmalara imza atmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasında büyüklerin toplum için taşıdığı değeri de vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Şehrimizin farklı ilçelerinde ikamet eden huzurevindeki büyüklerimiz, toplumumuzun geçmiş hafızasını taşıyan en kıymetli hazinelerimizdir. Onların yaşam tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyor, bu nedenle kendileriyle kurulan gönül köprülerini son derece kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda yaşam boyu eğitim vizyonuyla ve 7'den 70'e sunduğu öğrenim hizmetiyle önemli projeleri hayata geçirmeye ilke edinen Üniversitemiz, '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesiyle büyüklerimize yönelik eğitimi teşvik edecek ve onların sosyal hayata katılımlarını sağlamaya büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bu proje, yaş almanın bir kenara çekilmek değil; yeniden öğrenmenin, çeşitli deneyimlerle üretmenin ve birlikte paylaşmanın da en güzel göstergesi olacağına canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir projenin ortaya çıkmasında büyük katkılar sunan başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere tüm Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte değerli iş birlikleriyle programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Mehmet Türkmen Köse olmak üzere bütün İl Müdürlüğü ailesine teşekkür ediyorum. Bu kıymetli programın değerli büyüklerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; kendilerine mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim hayatı diliyorum."

"60+ Tazelenme Üniversitesi" programı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin toplumsal katkı vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor. Eğitimler boyunca katılımcılara yönelik çeşitli akademik, sosyal, sportif ve sanatsal içerikli dersler sunularak, yaşlı bireylerin bilgiyle yeniden buluşmaları ve aktif bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" programı, 25.06.2025 - 07.07.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11.07.2025 Cuma günü yapılacak mezuniyet töreni ile program sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'da '60+ Tazelenme Üniversitesi' ilk dersle hayata geçti - Son Dakika

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