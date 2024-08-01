BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kazakistan Abylkas Saginov Karaganda Technical University ile iş birliği protokolü imzaladı

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BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Abylkas Saginov Karaganda Tehcnical University Maden Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Imashev Askar'ı makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kazakistan Abylkas Saginov Karaganda Technical University Maden Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Imashev Askar'ı makamında kabul etti. Ziyarette BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Melih Geniş ve BEUN Erasmus + Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer de yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuğu Doç. Dr. Imashev Askar ile bir süre sohbet etti. Ardından Rektör Özölçer ve Doç. Dr. Imashev Askar tarafından, iki üniversite arasında sanayi odaklı proje iş birliklerini, öğrenci ve öğretim elemanı değişikliklerini içeren ikili iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Rektör Özölçer, "Üniversitemizin her geçen gün daha da yoğunlaştırdığı, ulusal ve uluslararası mecralarda adından sıklıkla söz ettirdiği akademik başarı ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirmek ve bu hususta uluslararası deneyimlerimizi artırmak maksadıyla Kazakistan Abylkas Saginov Karaganda Technical University ile bir iş birliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Bu iş birliği ile iki üniversite arasında sanayi odaklı proje iş birliklerini geliştirmek ve karşılıklı bilgi paylaşımı sağlayabilmek maksadıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim hareketini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Doç. Dr. Imashev Askar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, iş birliği protokolümüzün hem iki üniversitenin hem de ülkemizin akademik gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK