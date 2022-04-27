Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, 8 yaşındaki kızıyla tazeledi - Son Dakika

Dünyanın en önemli kültür miraslarından birisi olan Pamukkale'yi 23 yıl önce 8 yaşındayken görüp hayran kalan anne, 8 yaşına giren kızıyla birlikte yeniden geldiği beyaz cennette biriktirdiği anılarını tazeledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, havaların ısınmasıyla birlikte yurt içi ve dışından gelen binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Bembeyaz travertenleri, şifalı termal suyu ve tarihi zenginliyle milyonlarca turisti ağırlayan beyaz cennet de, çetin geçen kışın ardından ziyaretçi yoğunluğu artmaya başladı. Yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam eden Pamukkale'nin hemen yanı başındaki antik Kleopatra Havuzu da en yoğun günlerinden birisini yaşadı.

Pamukke'yi hiç unutmadı

Barındırdığı tarihi dokusu ve güzelliğiyle cazibe merkezi halinde gelen Pamukkale'yi en son 23 yıl önce 8 yaşında bir kız çocuğuyken gören Merve Benler de, hiç bir zaman unutamadığı beyaz cenneti yeniden görebilmek için ailesiyle birlikte İzmir'den Denizli'ye geldi. 8 yaşındaki kızı Lidya'yı da beraberinde getiren Merve Benler, en son kızıyla aynı yaştayken gördüğü beyaz cennetteki anılarını tazeledi.

Görüp hayran kaldığı Pamukkale'deki hatıralarını yenileyen Merve Benler, kızının da aynı yaşta beyaz cennetle tanışmasının anlamlı bir rastlantı olduğunu belirterek, "Pamukkale'ye 8 yaşındayken gelmiştim, ondan sonra gelmedim. Şimdi tekrar geldik artık 8 yaşında bir kızım var onu getirdim. Geldiğim yaş ile kızımı da aynı yaşta getirdim. Pamukkale daha da güzelleşmiş, çok beğendik, aşağıda bulunan alanda yenilenmiş orayı da çok beğendik. Pamukkale zaten çok güzeldi aynı hatıralarımdaki gibi duruyor. Kızım da şimdi yüzüyor antik havuzun içerisinde çok güzel. Mutlaka herkes gelsin diyorum" dedi.

"Pamukkale'yi çok beğendik, travertenlerin üzerinde yürüdük"

Arkadaşı Bartu ile birlikte Kleopatra Havuzunun yaz kış 36 derece olan şifalı suyunda eğlenen 8 yaşındaki Lidya Benler ise "Pamukkale'yi çok beğendik, travertenlerin üzerinde yürüdük. Daha sonrasında müzeye gittik. Burası çok güzel, havuzun suyunu çok beğendik. Her zaman böyle bir sıcak su içerisinde olmak isterim. Hayatımdaki en güzel sulardan biri, duştaki sudan daha güzel" diye konuştu. - DENİZLİ