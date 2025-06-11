Beyazıt'ta Çocuklar İçin Eğitim Şenliği - Son Dakika
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Beyazıt'ta Çocuklar İçin Eğitim Şenliği

Beyazıt\'ta Çocuklar İçin Eğitim Şenliği
11.06.2025 14:45
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İstanbul'da düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Şenliği'nde çocuklar eğlendi, eğitim önemi vurgulandı.

Beyazıt Meydanı'nda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, unutulmaz anlar yaşadı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi. Şenliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar ve velileri katıldı. Şenlikte çocuklar, resim boyama ve ok atma gibi aktiviteler yaparken, velilere de okul öncesi eğitimin önemine dair bilgilendirmeler yapıldı. Şenlikte konuşmaların ardından Vali Gül'e hediye takdimi gerçekleştirildi. Çocukların doyasıya eğlendiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için adeta her köşede yeni anaokulları, yeni anasınıfları açıyoruz"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Eskilerin tabiri ile yedisinde neyse yetmişinde odur. Bu sözde şunu anlıyoruz. Çocuk yedisine kadar kişiliği şekilleniyor. Hayata bakış açısı şekilleniyor. Okul öncesinde aldığı eğitimler, çocuğumuzu kendisiyle birlikte kazanımlar oluyor. İstanbul'umuzda okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için adeta her köşede yeni anaokulları, yeni anasınıfları açıyoruz. İstanbul'daki eğitimdeki seferberlik, okul öncesinde devam ediyor. Hedefimiz okul öncesi okullaşmamızı yüzde yüze çıkarmak. Bunu yaparken şunu da yapmak istiyoruz. Anasınıfların yürüme mesafesinde olması. Mümkünse ücretsiz ya da sembolik fiyatlarlar olması ve bunu yaparken de annenin okulla irtibatını sağlamaktır. Bunun hepsini gerçekleştiğini görüyoruz. Liselerde, ortaokulda, ilkokullarda olduğu gibi okul öncesinde hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

"Öğrencilerin tümünün en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını istiyoruz"

Okul Öncesi Eğitim Şenliği'nde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Temel hedefimiz İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa 248 bin 846 öğrencimiz eğitime başladı. Biz istiyoruz ki bu öğrencilerin tümünü en az bir yıl okul öncesi eğitim alması. Eskiden bilinç olarak çalışan annelerin güvenli bir ortamda çocuklarının vakit geçireceği bir olarak anlaşılan bugün toplumsal bilinçle çocuklarımızın esas zihinsel, duygusal, bedensel ve bütüncül gelişimi için mutlak suretle uzman öğretmenlerle, pedagojik yaklaşımlarla çocuklarımızın kendini geliştirme süreçlerinde okul öncesi eğitim çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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