Beylikdüzü\'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte coşkuyla kutladı. 101'inci yıl yürüyüşünde binlerce Beylikdüzülü vatandaş ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek etkinlik alanına yürüdü.

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkulu bir programla kutladı. Beylikdüzü'nde Pazar alanında toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve marşlarla etkinlik alanına kadar 101'inci yıl yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamalaa Beylikdüzü Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzalayan Almanya'nın Paderborn kenti Belediye Başkanı Michael Dreier, 44 kişilik heyet ile katıldı. Öte yandan coşkulu yürüyüşe, ilçe protokolü, STK'lar, motosiklet ve bisiklet grupları da eşlik etti. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş Gökhan Türkmen konseriyle kutlamalara coşkuyla devam etti.

"Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet bu ülkenin kazanımıdır"

Sahneye eşi Zehra Evin Çalık ile birlikte çıkan ve vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "101 yıl önce bugün cumhuriyet kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı iradesiyle bugün bu ortamda yazıyoruz cumhuriyetin değerlerini. Bu değerleri harfiyen uygulamak gerekir. Bu milletin kurtuluşu yine cumhuriyetin değerlerindedir. Beylikdüzü'nde her zaman olduğu gibi coşkuyla kutlamalarımızı yapıyoruz. Ben Beylikdüzü'nde yaşayan bütün komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok özel bir gün. Almanya Paderborn şehri ile kardeş belediye anlaşması yaptık. Kıymetli dostum Michael Dreier, Paderborn belediye başkanı 101'inci yılda bizimle birlikte kutlamalara katılıyor. Cumhuriyet sonsuza kadar devam edecek. Cumhuriyetin değerleri asla aşındırılamaz. Cumhuriyet bu ülkenin kazanımıdır. Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet gençlerin ta kendisidir. Cumhuriyet kadınların ta kendisidir. Cumhuriyet çocukların kendisidir. Bütün kazanımlarıyla cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden asla bir milim şaşmadan onun baktığı önde onun baktığı yolda devam edeceğiz" dedi.

"101'inci yıl coşkusunu birlikte yaşıyoruz"

Almanya'dan kardeş şehir protokolü imzaladıkları belediyeden 44 kişinin kutlamalara katıldığını belirten Başkan Çalık, "Beylikdüzü cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Hep birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin bize kazandırdığı özgürlük. 101 bir yıl önce bugün bu topraklarda tarih yazıldı. Bu cumhuriyet bilhassa gençlerin cumhuriyetidir. Bizler biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetimizi koruyacak kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bugün özel konuklarımız da var Almanya'nın Paderborn şehrinden 44 kişilik bir heyet kutlamalarımız katıldılar. Ben kıymetli Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier başkanımızın kravatına dikkat edin. Başkanımızın kravatı ay yıldız" diye konuştu. - İSTANBUL