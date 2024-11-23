Beylikdüzü\'ndeki Plastik Fabrikasında Yangın

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Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ham madde üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının ilk anından itibaren olay mahalline giderek çalışmaları inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ham madde üretimi yapan 2 bin metrekarelik bir fabrikada sabaha karşı 04.00 sularında henüz tespit edilemeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Gece saatlerinden itibaren olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık, polis, AFAD ve Beylikdüzü Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından bölgeye ayrıca tankerlerle su desteği ile ambulansın yanı sıra içme suyu, ayran ve sıcak çorba gönderildi.

"Can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz"

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen ve lodosun etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki fabrikalar ve yerleşim alanları için büyük tehlike oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiği bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yangının ilk anından itibaren olay mahallindeyiz. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz. Tüm ekiplere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL