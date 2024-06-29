Beylikova Belediyesi Arpa Hububat Hasadına Başladı - Son Dakika
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Yerel

Beylikova Belediyesi Arpa Hububat Hasadına Başladı

Beylikova Belediyesi Arpa Hububat Hasadına Başladı

Beylikova Belediyesi, ilçede ekimini yaptığı hububatların hasadını yapmaya başladı. Hasat sürecinde 700 ton mahsul beklenmektedir. Belediye, ihtiyaç sahibi ve küçük işletmelere arpa ve saman balyası hibe desteği sağlayacak.

29.06.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Beylikova Belediyesi, bu yıl 2 bin dekar alanda sulayarak yetiştirdiği arpa hububat hasadına başladı.

Beylikova Belediyesi, ilçede ekimini yaptığı hububatların hasadını yapmaya başladı. Belediye bütçesine de katkı sağlayan hasat hakkında konuşan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, yaptığı açıklamada "Hasat süreci sonucunda, dekar başına 350 kilogram verim elde edilerek toplamda 700 ton mahsul beklenmektedir. İhtiyaç sahibi ve küçük işletmesi olan vatandaşlarımıza arpa ve saman balyası hibe desteği sağlayacağız. Ayrıca, 50 ton arpayı sürdürülebilirlik açısından tohumluk olarak ayırıp, temizleyip ilaçlayarak Ekim ayında yeniden ekim yapacağız. Elde edilen mahsullerin bir kısmı, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satılarak belediyemize gelir sağlayacaktır. Bu sayede, Beylikova Belediyesi'nin mali yapısına katkı sağlanması ve ilçemizde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Eskişehir'de ve hatta Türkiye'de en büyük çapta tarım faaliyeti yapan tek belediyeyiz. Önümüzdeki süreçte belediyemizin mülkü ve tahsisli toplam 6 bin dekar arazinin tamamını işleyerek tarımsal üretimimizi daha da büyüteceğiz. Hasat çalışmalarının başarılı geçmesini temenni ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikova Belediyesi Arpa Hububat Hasadına Başladı - Son Dakika

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