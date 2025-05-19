Beylikova'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikova'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği

Beylikova\'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlara yemek ikramı yapılırken, belediye başkanları da halkla buluştu ve kadınların emek ürünlerini inceledi.

19.05.2025 12:05  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirilirken, vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Beylikova'da anlamlı bir programda bir araya gelindi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Talat Yalaz ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ilçe pazarını ziyaret etti. İlçe pazarında vatandaşlarla buluşan heyet, hem sohbet etti hem de halkın talep ve önerilerini dinledi. Ardından hep birlikte yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi. Son günlerde ilçede etkili olan yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu buluşma, bereketin ve dayanışmanın sembolü oldu. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı ve Kaymakamlık Bahçesi'nde 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Başkan Ünlüce, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceledi

Heyet, Beylikova Belediyesi tarafından desteklenen ESMEK kurslarını ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Başkan Ünlüce, üretken kadınları tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlçedeki oyun evini de ziyaret eden heyet, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

"Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "İlçemizde hem manevi hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, Kaymakamımız Sayın İsmail Şanal'a ve Mihalıççık Belediye Başkanımız Sayın Haydar Çorum'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Beylikova'da gerçekleştirilen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olan 3 bin kişilik bu buluşma, halkımızın birlik ve beraberliğe olan inancını bir kez daha göstermiştir. Programa katılan tüm hemşehrilerimize ve bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emek veren belediye personelimize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizdeki yağışlar hepimizi sevindirdi, umarız bereketle devam eder. Hep birlikte Beylikova için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal ile Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikova, Politika, Tarım, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:31:12. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikova'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.