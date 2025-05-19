Beylikova\'da Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirilirken, vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Beylikova'da anlamlı bir programda bir araya gelindi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Talat Yalaz ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ilçe pazarını ziyaret etti. İlçe pazarında vatandaşlarla buluşan heyet, hem sohbet etti hem de halkın talep ve önerilerini dinledi. Ardından hep birlikte yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi. Son günlerde ilçede etkili olan yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu buluşma, bereketin ve dayanışmanın sembolü oldu. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı ve Kaymakamlık Bahçesi'nde 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Başkan Ünlüce, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceledi

Heyet, Beylikova Belediyesi tarafından desteklenen ESMEK kurslarını ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Başkan Ünlüce, üretken kadınları tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlçedeki oyun evini de ziyaret eden heyet, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

"Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "İlçemizde hem manevi hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, Kaymakamımız Sayın İsmail Şanal'a ve Mihalıççık Belediye Başkanımız Sayın Haydar Çorum'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Beylikova'da gerçekleştirilen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olan 3 bin kişilik bu buluşma, halkımızın birlik ve beraberliğe olan inancını bir kez daha göstermiştir. Programa katılan tüm hemşehrilerimize ve bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emek veren belediye personelimize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizdeki yağışlar hepimizi sevindirdi, umarız bereketle devam eder. Hep birlikte Beylikova için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal ile Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum katılım sağladı. - ESKİŞEHİR