Beyoğlu\'nda Atatürk İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

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Beyoğlu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86. yıl dönümünde kendi sesinden 10. Yıl Nutku ile andı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Belediye çalışanları Gazi Mustafa Kemal'in sesi eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Belediye çalışanları ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu 10. Yıl Nutku eşliğinde Taksim Anıtı'ndan Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü. Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi boyunca kurduğu hoparlör sistemi ile Atatürk'ün sesini yayınladı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Başkan Güney yürüyüş öncesinde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri Taksim Anıtı'ndaki törene katıldı.

Vali Gül, Orgeneral Tokel ve İBB Başkanı İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk koydu. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi. Çevredeki vatandaşlar da yağmura rağmen töreni izleyerek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti. - İSTANBUL