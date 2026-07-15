15 Temmuz'un 10. yılında Biba'dan birlik mesajı - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında Biba'dan birlik mesajı

15 Temmuz\'un 10. yılında Biba\'dan birlik mesajı
15.07.2026 09:34  Güncelleme: 09:36
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, milletin destansı direnişini vurgulayarak şehitleri rahmetle andı ve terörle mücadelenin süreceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 Temmuz'u vatanına, bayrağına ve iradesine sahip çıkan milletin yazdığı bir kahramanlık destanı olarak niteleyerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milletimiz, o karanlık geceyi imanıyla, cesaretiyle aydınlığa çevirmiştir. 'Üzülme! Allah bizimle beraberdir.' ayet-i kerimesine gönülden inanan aziz milletimiz, o gece tanklara ve mermilere göğsünü siper ederek destansı bir direniş ortaya koymuştur." dedi.

"Milletimizin iradesine kasteden alçak FETÖ'cü hainlerle de ülkemizin birliğine ve devletimizin bekasına kasteden tüm terör örgütleriyle de kökleri kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Başkan Vekili Şahin Biba, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılında Biba'dan birlik mesajı - Son Dakika

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