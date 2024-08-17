Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, depreme karşı dirençli kentler oluşturmak için toplantıya katıldı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtemel depreme karşı dirençli kentler oluşturmak için düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde muhtemel bir depreme karşı nelerin yapılabileceği konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıya katıldı. Depremlere karşı dirençli şehirlerin kurulması konularında yeni yol haritalarının incelendiği toplantıya katılan Başkan Subaşı, fikir ve tecrübelerini aktardı yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen toplantı değerlendirme yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelerek deprem dirençli kentler oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar üzerine konuştuk. Ülkemizin gerçeği olan deprem riski ve bu gerçeğe dair alınacak önlemler konusuna hassas yaklaşıyor, bu alandaki iş birliklerimizi südrüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK