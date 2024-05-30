Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara'da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Subaşı ve Milletvekili Yaşar Tüzün, meslektaşlarıyla bir araya geldi. Birçok ilden milletvekili ve belediye başkanının olduğu toplantıda Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi hakkında meslektaşlarıyla bilgi ve fikir paylaşımında bulundu.

"Şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen olağanüstü kongre ve üyeliğe seçimi hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, 'SODEMSEN 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldım. Yapılan seçimlerde SODEMSEN Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek şehrimizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeye devam etmekten onur duyuyorum. Hem şehrimiz hem de sendikamız için çok güzel işlere hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK