Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi. Binlerce öğrencinin eğitim aldığı ve sporun çeşitli dallarında faaliyetlere katıldığı yaz spor okulları, sertifika töreni ile tamamlandı. Futbol ve tenis alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam alanında düzenlenen program ile sertifikalarına kavuştu.

23.08.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Şu ana kadar binlerce öğrencinin eğitim aldığı ve sporun çeşitli dallarında faaliyetlere katıldığı yaz spor okulları, sertifika töreni ile tamamlandı. Futbol ve tenis alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam alanında düzenlenen program ile sertifikalarına kavuştu.

Sertifika programında öğrenci ve aile üyeleri ile konuşarak sohbet eden Başkan Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaz spor okullarımızda spor dolu bir yazın sonuna gelen futbol ve tenis kurslarımızdaki çocuklarımıza katılım belgelerini takdim ettik. Çocukların tatillerini verimli geçirmeleri için yetenek ve isteklerine göre çeşitli spor dallarında gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza katkı sağlayan tüm öğrenci, veli ve eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve aile üyeleri de spor okullarında keyifli ve verimli zaman geçirdiklerini belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okullarında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi - Son Dakika

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