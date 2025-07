Bilecik Belediyesi\'nden Self Servis Dönemi

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Dolmabahçe ve Selanik kafe tesislerinde self servis dönemine geçiliyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugün itibariyle Dolmabahçe ve Selanik kafe tesislerinde self servis dönemine geçildiğini söyledi. Subaşı, "Kentimizde hem hizmet kalitesini artırmak hem de daha pratik ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla Dolmabahçe ve Selanik kafelerimizde self servis sistemine geçiyoruz. Bu uygulama ile birlikte vatandaşlarımız siparişlerini doğrudan kasadan verecek ve yiyecek-içeceklerini kendileri alacak. Bu sistemin özellikle yoğun saatlerde bekleme sürelerini azaltacağını ve daha verimli bir işleyiş sağlayacağını öngörüyoruz. Amacımız her zaman halkımıza daha iyi hizmet vermek. Bu süreçte bizlere göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK