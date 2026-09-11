Bilecik Belediyesi otopark ücret tarifesini belirledi, ilk 20 dakika ücretsiz - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi otopark ücret tarifesini belirledi, ilk 20 dakika ücretsiz

Bilecik Belediyesi otopark ücret tarifesini belirledi, ilk 20 dakika ücretsiz
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Bilecik Belediyesi meclis toplantısında şehir merkezindeki yeraltı otoparkının ücret tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Tarifeye göre otoparkta ilk 20 dakika ücretsiz olacak, bir saatlik ücret KDV dahil 70 TL olarak belirlendi.

Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ayten Gören Dönmez başkanlığında yapılırken, belediyeye ait otoparkın fiyatları belli oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve ongre merkezinde yapılan toplantıda Pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen konular görüşüldü. Toplantıda şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin alt katındaki yeraltı otoparkının ücret tarifesi belirlendi. Konu hakkında açıklama yapan Meclis Başkan Vekili Ayten Gören Dönmez, "Bilecik Belediyesi tarafından gerekli bakım onarım ve düzenleme çalışması yapılan otopark, vatandaşın hizmetine sunulurken okul döneminde şehir içi otopark ihtiyacını rahatlatması amaçlanıyor.Buna göre ücret ve tarife komisyonunda görüşülen konunun raporuna göre yeraltı otoparkı hafta içi 08: 00 ve 09: 00 saatleriyle 14.30 ve 15.30 saatleri arasında ilk 20 dakika ücretsiz olarak halka hizmet verecek. Tarifeye göre ayrıca otomobil, taksi ve hafif ticari araçlar için bir saati KDV dahil 70 TL belirlenirken yine otomobil, taksi ve ticari araçlar için bir saatten sonra her bir saat için KDV dahil 30 TL olacağı oy birliği ile kabul edildi" dedi.

Öte yandan oplantıda görüşülen bir diğer maddeye göre ise Kayıboyu Mahallesi Koçak Sokak için vatandaşların doğal gaz talebi dikkate alındı. Buna göre söz konusu Sokak üzerindeki evlere doğalgazın erişilmesine yönelik gerekli imar değişikliği konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi otopark ücret tarifesini belirledi, ilk 20 dakika ücretsiz - Son Dakika

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