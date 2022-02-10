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Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı

10.02.2022 10:14
Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, soğuk ve yağışlı havaların etkisiyle bozulan yol ve yaya kaldırımlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, soğuk ve yağışlı havaların etkisiyle bozulan yol ve yaya kaldırımlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor" dedi.

Kent genelinde kaldırım, kilit taş yol ve yağmur oluğu tamiri çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Ekipleri, soğuk ve yağışlı havaların etkisiyle bozulan yol ve yaya kaldırımlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için devam eden çalışmalar şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında aralıksız sürüyor. Ekipler şehir genelinde devam ettirdikleri kilit taş yol tamiri ve yağmur oluğu tamiri çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım tamiri çalışmalarını da Gazipaşa ve İsmetpaşa mahallerinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarının yanında kaldırım, yol tamiri ve bakım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Bu soğuk günlerde büyük bir gayretle çalışan personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalarımız daha modern ve daha güzel bir Bilecik için" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı
Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı

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Fen İşleri Müdürlüğü, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi yol onarım çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


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