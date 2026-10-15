Bilecik Bozüyük\'te Kaymakam Helvacı, iki okulun eğitim çalışmalarını yerinde gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okullarda eğitim çalışmaları incelendi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Meliha Ercan Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Helvacı, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncelemeler sırasında okullardaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Helvacı, eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin eğitim hayatı ve öğretmenlerin yürüttüğü çalışmaların ele alındığı incelemede, eğitimde niteliğin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

"Okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, eğitimin ilçenin geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması ve kendilerini geliştirmeleri için okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıyor. Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin başarılarının desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.