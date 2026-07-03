Cezaevinde OHAL Tatbikatı - Son Dakika
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Cezaevinde OHAL Tatbikatı

Cezaevinde OHAL Tatbikatı
03.07.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
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Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'nde olası bir olaya müdahale edecek kurumların gelme sürelerini ölçmek için OHAL tatbikatı yapıldı. Tatbikata jandarma, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, emniyet ve enerji şirketleri katıldı. İlk müdahale itfaiye ekiplerinden geldi.

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanacak bir olayda müdahale edecek kurumların gelme sürelerine yönelik Olağanüstü Hal (OHAL) tatbikat yapıldı.

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü tarafından saat 10: 00'da startını verdiği tatbikata, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Servis ambulansı, Aksa Gaz, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile cezaevi personeli katıldı. Tatbikatta verilen alarm sonrası aranan kurumlardan, olay yerine ilk olarak Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri gelirken, sırasıyla 112 Acil Servis, jandarma OEDAŞ, Aksa Gaz, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve AFAD geldi.

Cezaevine gelen kurtarma ekipleri yangın söndürme, arama kurtarma gibi tatbikatlar yaptıktan sonra sırayla cezaevinden ayrıldılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cezaevinde OHAL Tatbikatı - Son Dakika

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