Cezaevinde OHAL Tatbikatı

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanacak bir olayda müdahale edecek kurumların gelme sürelerine yönelik Olağanüstü Hal (OHAL) tatbikat yapıldı.

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü tarafından saat 10: 00'da startını verdiği tatbikata, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Servis ambulansı, Aksa Gaz, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile cezaevi personeli katıldı. Tatbikatta verilen alarm sonrası aranan kurumlardan, olay yerine ilk olarak Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri gelirken, sırasıyla 112 Acil Servis, jandarma OEDAŞ, Aksa Gaz, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve AFAD geldi.

Cezaevine gelen kurtarma ekipleri yangın söndürme, arama kurtarma gibi tatbikatlar yaptıktan sonra sırayla cezaevinden ayrıldılar. - BİLECİK