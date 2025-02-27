Bilecik Emniyeti Futbol Takımı Bir Üst Tura Yükseldi

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü' nü 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

'Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları' kapsamında 2025 yılı İl Emniyet Müdürlükleri Futbol Müsabakaları Bursa'da başladı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü eleme usülü yapılan turnuvada ilk rakibi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü oldu. Maçı 3-1 kazanan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı bir üst tura yükseldi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı Cuma günü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. - BİLECİK