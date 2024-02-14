Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü\'ne yeni müdür atandı

Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Ali Artun görevine başladı.
Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü görevini 9 yıldır yürüten Mehmet Hayri Demirel, Çanakkale'ye tayini çıkmasının ardından yerine AFAD Başkanlığı'nda araştırmacı görevini yürüten Ahmet Ali Artun atandı. Bilecik'e atanan ve görevine başlayan AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun'un ilk ziyareti ise Vali Şefik Aygöl oldu. - BİLECİK
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Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
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Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
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