Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne yeni müdür atandı - Son Dakika
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Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne yeni müdür atandı

Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü\'ne yeni müdür atandı

Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Hayri Demirel'in tayini çıkması üzerine Ahmet Ali Artun, yeni müdür olarak atandı. Artun, görevine başladıktan sonra ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.

14.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Ali Artun görevine başladı.

Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü görevini 9 yıldır yürüten Mehmet Hayri Demirel, Çanakkale'ye tayini çıkmasının ardından yerine AFAD Başkanlığı'nda araştırmacı görevini yürüten Ahmet Ali Artun atandı. Bilecik'e atanan ve görevine başlayan AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun'un ilk ziyareti ise Vali Şefik Aygöl oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne yeni müdür atandı - Son Dakika

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