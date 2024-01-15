Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, 2024 yılında da trafik eğitim faaliyetlerine devam ediyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü faaliyetleri kapsamında 2023 yılında başlattıkları trafik eğitimi faaliyetlerine 2024 yılında da devam ediyor.

Bu çerçevede eğitim gören öğrencilere; genel trafik kuralları, okul servislerine inme binme kuralları, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımı konularında hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor. Eğitim sonunda da öğrencilere boyama kitabı, boyama seti ve kırtasiye malzemesi dağıtılıyor.

Jandarma Trafik ekiplerinin son durağı Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu oldu. Eğitim, öğrencilerin yoğun ilgisi altında gerçekleşirken, faaliyetlerin devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK