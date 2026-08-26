Anız yangını makilik alana sırçadan söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Pazaryeri ilçesi Gerdirme mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümesi ve daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yetkililer, özellikle sıcak ve kuru havalarda anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.