Bilecik İlçe Kaymakamı, Akçakavak Köyü\'nde Halkın Taleplerini Dinledi

Bilecik'in Gölpazar İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Akçakavak köyü ziyaretinde adeta her kapıyı çaldı.

Kaymakam Alparslan Sözen, Gölpazarı'na bağlı Akçakavak köyünde köy halkının taleplerini can kulağı ile dinledi. Köy halkıyla hem evde hem de kahvede buluşan Kaymakam Sözen, talep ve şikayetleri dinleyerek en kısa zamanda çözüme ulaştıracağını belirtti. - BİLECİK