Bilecik Pazaryeri'de arama kurtarma görevlisi Semih Orman adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'de arama kurtarma görevlisi Semih Orman adına kütüphane açıldı

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Bilecik Pazaryeri\'de arama kurtarma görevlisi Semih Orman adına kütüphane açıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Eylül 2025'te hayatını kaybeden TİM Arama Kurtarma Direktörü Semih Orman'ın adı, Pazaryeri İlkokulunda oluşturulan kütüphaneyle yaşatılacak. Kütüphanenin açılışına Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ve Orman'ın ailesi katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayatını kaybeden arama kurtarma görevlisi Semih Orman'ın adı kütüphanede yaşatılacak.

Türkiye İnsani Müdahale (TİM) ekibinde Arama Kurtarma Direktörü olarak görev yapan ve Eylül 2025'te hayatını kaybeden Semih Orman'ın adının yaşatılması amacıyla Pazaryeri İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Pazaryeri İlkokulunda yapımı tamamlanan Semih Orman Kütüphanesi'nin açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara katıldı. Açılışta, Semih Orman'ın ailesi, yakınları ve projeye katkı sağlayanlar da yer aldı. Semih Orman'ın adını ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen kütüphanenin oluşturulmasında TİM Ekip Başkanı Abdullah Usanmaz ve ekibinin yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve destek verenlerin katkıları oldu.

Ayrıca programda Semih Orman'ın ailesi, eşi ve küçük kızı da yer alırken, merhum Orman'ın adının çocukların kitaplarla buluştuğu bu kütüphanede yaşatılmasının anlamlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'de arama kurtarma görevlisi Semih Orman adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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