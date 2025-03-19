Bilecik Polisi Futbol Turnuvasında Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Polisi Futbol Turnuvasında Çeyrek Finale Yükseldi

Bilecik Polisi Futbol Turnuvasında Çeyrek Finale Yükseldi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, halı saha turnuvasında Tekirdağ'ı 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

19.03.2025 10:57
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Türk polis teşkilatının 180'inci 'Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları' çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Bursa Bölge Şampiyonu olarak son 16 turuna yükselen takım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile oynadığı müsabakayı 4-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çekişmeli geçen maçta Bilecik ekibi, üstün performansıyla dikkat çekti. Takım oyuncuları birbirleriyle olan uyumları ve maç boyunca sergiledikleri mücadele azmiyle izleyenlerden tam not aldı. Bu önemli galibiyet, kentte büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çeyrek finale yükselen takımımızı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyoruz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Polisi Futbol Turnuvasında Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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