Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2024 Kazı Sezonuna Başladı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığınca yürütülen kazıların 2024 yılı sezonu başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Kütahya Tavşanlı Höyük'te, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan'ın başkanlığında sürdürülen kazıların 2024 yılı sezonu başladı.

Geçen yıl Türkiye'de Göbeklitepe'den sonra yılın arkeolojik keşfi seçilen bu önemli kazılarda, akademisyenler ve öğrenciler antik dünyanın sırlarını çözmek için büyük bir tutkuyla çalışıyorlar. - BİLECİK