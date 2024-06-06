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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Mezunlar Buluşması' ve kariyer etkinlikleri düzenlendi.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 'Mezunlar Buluşması ve Kariyer Etkinliği' İİBF Konferans Salonunda gerçekleşti.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan, akademik personel ile öğrencileri katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte işletme bölümü mezunları, iş hayatları ve tecrübelerini öğrencilere aktararak böyle güzel bir buluşma düzenlediği için üniversitemize teşekkür ettiler. - BİLECİK