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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TEKNOFEST'te yer alıyor.

2024 yılı içerisinde Adana'da düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay, teknoloji festivali TEKNOFEST'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik paydaş olmasının yanı sıra farklı kategorilerde öğrenci ve akademisyenlerinin ürettiği teknolojilerle festivale katılım sağlayacak. Festivale; çevre ve enerji teknolojileri, insanlık yararına teknolojiler, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri, savaşan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve uluslararası İHA gibi çok farklı kategorilerde yapılan proje başvurularının ön değerlendirme sonuçları açıklanmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk güzel haber Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Astron Takımından geldi. Takımın 'Savaşan İHA' kategorisindeki 'Arslan İHA' isimli projesi TEKNOFEST kapsamındaki ön eleme aşamasını geçti.

Üniversitede 'Takımını Kur, Projeni Belirle, 100 Bin TL Desteğini Al' sloganıyla başlayan süreçte TEKNOFEST Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan toplantıda ön elemeyi geçen 'Arslan İHA' projesi desteklenmeye uygun bulunan ilk proje oldu. Son yıllarda birçok alanda önemli atılımlar yapan BŞEÜ, TEKNOFEST bağlamında da başarısını artırmak için öğrencilere ve akademisyenlere önemli alt yapı destekleri sunuyor. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Ülkemizde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında akademisyen ve öğrencilerimize verilen desteklerin önümüzdeki süreçte katlanarak artacağını belirterek, üretilecek prototiplerle TEKNOFEST'te üniversitemiz ve ilimiz adına önemli başarılar yakalamayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK