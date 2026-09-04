Bilecik Söğüt'te Akçakoca Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından Akçakoca Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı. Ekipler, mevcut parke taşlarını sökerek zemin hazırlıklarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt serimine geçecek.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından Akçakoca Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı.
Söğüt belediyesi tarafından Akçakoca Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlanırken, üstyapı çalışmalarına başlanıldı. Ekipler sıcak asfalt serimi öncesinde mevcut parke taşlarının sökümünü gerçekleştirilirken, taş sökümünün ardından zemin hazırlıkları tamamlanarak, sıcak asfalt serimine geçileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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