Bilecik Söğüt\'te Gençlik Festivali Coşkusu

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Gençlik Festivali' büyük bir coşkuyla başladı.

Festivalin ilk günü sahnede Ayna grubu yerini alarak halkla buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiği festivalde, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Talha Özkan, İlçe Başkanı İlhan Yunusoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan ise devam edecek olan Söğüt Gençlik Festivali'ne Başkan Durgut, tüm vatandaşları davet etti. - BİLECİK