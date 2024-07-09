Bilecik Söğüt'te Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'te Gençlik Festivali Coşkusu

Bilecik Söğüt\'te Gençlik Festivali Coşkusu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Gençlik Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde Ayna grubu sahne aldı ve yoğun katılım gerçekleşti. Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve diğer birçok siyasi ve vatandaş festivalde yer aldı. Başkan Durgut, festivalin devam edeceği günlerde tüm vatandaşları davet etti.

09.07.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Gençlik Festivali' büyük bir coşkuyla başladı.

Festivalin ilk günü sahnede Ayna grubu yerini alarak halkla buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiği festivalde, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Talha Özkan, İlçe Başkanı İlhan Yunusoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan ise devam edecek olan Söğüt Gençlik Festivali'ne Başkan Durgut, tüm vatandaşları davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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