Bilecik\'te 230 Geçici Temizlik Personeli Alınıyor

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi Bilecik'te okulların temizlik ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle TYP kapsamında 6 ay süreyle 230 geçici personel istihdam edileceğini söyledi. Yıldırım, "1 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak TYP kapsamında il genelindeki okullarımızın temizlik hizmetlerini karşılamak üzere toplam 230 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr, ALO 170 hattı ve İŞKUR mobil uygulaması üzerinden alınacaktır. Başvurular sonucu uygun görülen vatandaşlarımız, 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaktır. İlçelere göre dağılım da netleşmiş olup Bilecik Merkez'e 85, Bozüyük'e 84, Osmaneli'ye 20, Söğüt'e 15, Pazaryeri ve Gölpazarı'na 10'ar, Yenipazar'a 4, İnhisar'a ise 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Programa başvuracak vatandaşlarımızın kuruma kayıtlı işsiz olmaları, son bir ayda SGK'lı olarak çalışmamış olmaları, örgün öğrenci ya da emekli olmamaları gibi belirli şartları taşıması gerekiyor. Aynı adreste yaşayanlardan yalnızca bir kişinin başvuru yapabileceğini ve hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu programla hem okullarımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de iş arayan vatandaşlarımıza geçici de olsa gelir kapısı oluşturmuş olacağız" dedi. - BİLECİK