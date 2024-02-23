Bilecik'te Askerlere Özel Kurs Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Askerlere Özel Kurs Tamamlandı

Bilecik\'te Askerlere Özel Kurs Tamamlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Kullanıcı Kursu tamamlandı. Ulaştırma Eğitim Merkezinde ileri teknikler kullanılarak eğitim verilen askerler, her türlü olumsuzluğa karşı bilgilendirildi.

23.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Kullanıcı Kursu tamamlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ulaştırma Eğitim Merkezinde ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen askerler, alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.

Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi askerlere gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Sürücü Eğitimi Kursu kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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