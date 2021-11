Bilecik'te 'Ataya Özlem' adlı sinevizyon gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde törenlerle anıldı. Lise öğrencilerin 'Ataya Özlem' isimli sinevizyon gösterisi büyük beğeni topladı.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de anıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden törende, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Okul Müdürü Tuncer Özer, Atatürk'ün Türk milleti için önemine dikkat çekerek, "Her sonbaharın solgun hüznü beraberinde büyük bir acıyı da birlikte getirir. Gerçekten de Türk insanının Atatürk'ün vefatından duyduğu acı kapanası değildir ama Türk insanı eğer Atatürk'ü anlamış, onun yaptıklarını iyi değerlendirmiş ve yolunu Atatürk çizgisinde bulmuşsa ümitsizliğe kapılmamalıdır. Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmıştır. Vatanına ve milletine yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi bir tutku derecesinde olan, hayatta iken ve ölümünden sonra maddi ve manevi tüm varlığını Türk milletine adamış bir devlet adamı ve komutandı. Bugün muasır medeniyet seviyesi üzerinde milli egemenliğe dayalı, güçlü bağımsız Türkiye'de yaşayan bizlerin Mustafa Kemal'i anlama noktasında yine onun sesine kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Tören, 'Ataya Özlem' konulu sinevizyon gösterisi ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - BİLECİK